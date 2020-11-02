Глава ВР собрал руководителей фракций на совещание: говорили об э-декларациях и КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в 9:30 председатель парламента Дмитрий Разумков собрал руководство фракций, на заседании обсуждались возвращение в законодательство э-деклараций, голосовать за что хотят уже в пятницу, а также законопроект Президента о перезагрузке относительно КСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
"Сегодня в 9:30 председатель парламента собрал руководство фракций. Тема заранее не была известна (может соскучились). По факту: возвращение в законодательство э-деклараций. Пока предложен механизм вернуть в первоначальном виде (даже без исключения судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца. Регистрацию планируют сегодня, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу", - сказал он, обнародовав текст законопроекта.
Также нардеп отметил, что "обсуждался законопроект Президента про перезагрузку". "Не выглядит так, что есть потенциал. Пока обсуждался вариант изменение законом кворума КС", - отметил Железняк.
Также он отметил, что в Раде уже есть несколько других законопроектов, которые также возвращают нормы по э-декларациям, "но без судей".
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.