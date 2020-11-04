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"Це шлях до прірви": Данілов закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного Суду. Саме тому судді КСУ повинні зберегти "залишки честі" й подати у відставку. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов у Facebook, інформує УНН.

"Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни. Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту у суді", - йдеться у повідомленні.

Данілов також вкотре акцентував увагу на тому, що при ухваленні рішення "Конституційний Суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС та НАТО".

"Президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ. Припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване у будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного Суду", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше в УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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