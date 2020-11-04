"Это путь в пропасть": Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку

"Последние заявления главы Конституционного Суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны. Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - говорится в сообщении.

Данилов также в очередной раз акцентировал внимание на том, что при принятии решения "Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО".

"Президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ. Прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и эта задача уже нового состава Конституционного Суда", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее в УНН, Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.