Разумков прокоментував альтернативний документ до свого законопроекту щодо КСУ

“В понеділок майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції про законопроект № 4304. Підписалися 126 нардепів, якщо я не помиляюся. Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того, як був розглянутий цей документ і було досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того як профільний комітет його розглянув і рекомендував ВР прийняти його за основу та в цілому, один з наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроект 4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте що ВР не порушує закони. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон”, — сказав Разумков.

Я думаю, що ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні і з іншим пакетом законопроектів для врегулювання цієї кризи.

Нагадаємо, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зареєстрував проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, альтернативний до законопроекту спікера Разумкова.