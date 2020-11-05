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Разумков прокоментував альтернативний документ до свого законопроекту щодо КСУ

Разумков прокоментував альтернативний документ до свого законопроекту щодо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков у парламенті прокоментував альтернативний законопроект нардепа до його законопроекту про врегулювання ситуації навколо КСУ заявивши, що причини такого рішення йому не зрозумілі, передає кореспондент УНН.

“В понеділок майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції про законопроект № 4304. Підписалися 126 нардепів, якщо я не помиляюся. Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того, як був розглянутий цей документ і було досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того як профільний комітет його розглянув і рекомендував ВР прийняти його за основу та в цілому, один з наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроект 4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте що ВР не порушує закони. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон”, — сказав Разумков.

Я думаю, що ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні і з іншим пакетом законопроектів для врегулювання цієї кризи.

Нагадаємо, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зареєстрував проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, альтернативний до законопроекту спікера Разумкова.

Українські Національні Новини

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