Разумков прокомментировал альтернативный документ к своему законопроекту о КСУ

“В понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции о законопроекте № 4304. Подписались 126 нардепов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того как профильный комитет его рассмотрел и рекомендовал ВР принять его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект 4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете что ВР не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон”, — сказал Разумков.

Я думаю, что мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе и с другим пакетом законопроектов для урегулирования этого кризиса.

Напомним, народный депутат из фракции “Слуга народа” Александр Дубинский зарегистрировал проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”, альтернативный законопроекту спикера Разумкова.