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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 1268 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 31294 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 86680 просмотра

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4 марта, 09:55 • 95143 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102359 просмотра

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Разумков прокомментировал альтернативный документ к своему законопроекту о КСУ

Разумков прокомментировал альтернативный документ к своему законопроекту о КСУ

Киев  •  УНН

 • 13603 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков в парламенте прокомментировал альтернативный законопроект нардепа к его законопроекта об урегулировании ситуации вокруг КСУ заявив, что причины такого решения ему не понятны, передает корреспондент УНН.

“В понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции о законопроекте № 4304. Подписались 126 нардепов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того как профильный комитет его рассмотрел и рекомендовал ВР принять его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект 4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете что ВР не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон”, — сказал Разумков.

Я думаю, что мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе и с другим пакетом законопроектов для урегулирования этого кризиса.

Напомним, народный депутат из фракции “Слуга народа” Александр Дубинский зарегистрировал проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”, альтернативный законопроекту спикера Разумкова.

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