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У каждой фракции свое видение: в Раде уже с десяток законопроектов по КСУ

У каждой фракции свое видение: в Раде уже с десяток законопроектов по КСУ

Киев  •  УНН

 • 27213 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, которые касаются решения ситуации вокруг Конституционного Суда. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

"Есть законопроекты, восстанавливающие нормы об особенностях э-декларирования и ответственности за декларирование недостоверной информации. Есть законопроекты Сергея Ионушаса, Ольги Совгири от "Слуги народа" о порядке рассмотрения дел и кворуме для принятия решений КСУ, Галины Янченко по финансированию. Сергей Власенко от "Батькивщины" предлагает несколько законодательных инициатив по изменению декларирования отдельных категорий. В "Голосе" и "ЕС" свои наработки. И это помимо ключевого президентского законопроекта и предложенной ему альтернативы спикера. Около десяти различных законодательных инициатив так или иначе решают проблему вокруг КСУ", - сказала Мошенец.

Она добавила, что у каждой фракции свое видение выхода из этой ситуации.

Добавим, что подать альтернативные законопроекты к инициативе спикера ВРУ Дмитрия Разумкова № 4304 можно до понедельника, 9 ноября.

Как сообщал УНН ранее, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировал проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", альтернативный законопроекту спикера Разумкова.

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков в парламенте прокомментировал альтернативный законопроект нардепа к его законопроекту об урегулировании ситуации вокруг КСУ, заявив, что причины такого решения ему не понятны.

Ранее Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

До этого Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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