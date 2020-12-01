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У Раду внесли законопроект робочої групи по КСУ про брехню у деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації, передає УНН із посиланням на сайт ВР.

Так, проект закону було отримано 30 листопада.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести зміни до Примітки до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб’єктів цього правопорушення, а також дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у випадку, коли відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму "від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", а не "від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", як зазначено у чинній редакції.

Запропоновані до КУпАП зміни, як наслідок, дозволяють підняти і поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації, зазначають нардепи.

Крім того, проектом Закону пропонується виключити із Кримінального кодексу України статтю 366-1 та доповнити КК України новою статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації", якою встановити відповідальність за умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб або на суму понад 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також КК України доповнюється статтею 366-3, якою встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації, у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У законопроекті пропонується відмовитись від такого виду покарання як позбавлення волі на певний строк.

Нагадаємо, напередодні голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що нардепи до кінця тижня можуть розглянути консолідований законопроект щодо відновлення норм е-декларування.

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