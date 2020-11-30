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Конституційна криза: Разумков анонсував розгляд законопроекту про е-декларування вже цього тижня

Конституційна криза: Разумков анонсував розгляд законопроекту про е-декларування вже цього тижня

Київ • УНН

 • 12108 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Цього тижня у стінах Верховної Ради можливий розгляд консолідованого законопрооекту щодо відновлення норм е-декларування. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.

"Питання, яке я хотів би сьогодні обговорити – це ті виклики, які будуть стояти перед ВР на цьому тижня. Їх, на жаль, або на щастя, багато. Перш за все - це і законопроекти, якими займається і ВР, і Офіс Президента – питання, пов’язані з виходом із конституційної кризи, з поверненням норм е-декларування до нормального стану, відповідальності за недекларування або недостовірне декларування", - сказав Разумков.

Він нагадав, що після резонансного рішення КСУ була створена робоча група, яка працювала 2 тижні, і наразі вже є напрацьований нею законопроект.

Крім того, Разумков нагадав, що наприкінці минулого тижня Президентом Володимиром Зеленським було внесено законопроект щодо відновлення статті 366 прим. 1.

"Законопроект робочої групи вже відкритий до підписання. Там буде черговість – спочатку підписується робоча група, після цього підписуються представники всіх фракцій та груп, і далі, за бажанням, народні депутати долучаються до підписання. А далі, на базі цих двох законопроектів, ми будемо створювати доопрацьований законопроект, враховуючи всі позитивні аспекти, відображені як у президентському законопроекті, так і в тому, який був напрацьований робочою групою. Якщо все буде добре, якщо ми швидко зможемо досягнути консенсусу, то вже цього тижня, за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо це питання розглянути у стінах Ради та швидко вийти на результат", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, минулого тижня за участі Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, він закликав ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи у країні через рішення КСУ.

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