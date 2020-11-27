Президент просить ВР якнайшвидше ухвалити законопроекти щодо вирішення антикорупційної кризи

“Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення (КСУ — ред.) остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі”, — сказав Президент.

Також він заявив про необхідність максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства України з метою подолання конституційної кризи. Він закликав ВРУ якнайшвидше ухвалити законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї брехні.

“Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом”, — наголосив Зеленський.

За його словами, наступним кроком має стати відновлення норм Закону “Про запобігання корупції”.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін зазначив, що на прохання Президента 2 грудня відбудеться онлайн-візит експертів Венеціанської комісії до нашої держави для оцінки стану антикорупційного законодавства.

“Маємо надію, що відповідний висновок Венеціанської комісії буде підготовлений до 10 грудня. Це також дасть нам змогу підготуватися для комплексної, системної реформи Конституційного Суду”, — сказав він.

Презентуючи попередні напрацювання законопроекту про відновлення повноважень НАЗК, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна наголосила, що робоча група в парламенті вже напрацювала рамки такого відновлення. Очікується, що законопроект зареєструють наступного тижня. За її словами, учасники погоджуються, що всі декларації, серед іншого суддів, зокрема Конституційного Суду, має перевіряти НАЗК.

“Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить ці важливі законопроекти. Перше — це відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації та умисне зазначення неправдивих відомостей у деклараціях. Друге — відновлення повноважень НАЗК у частині електронного декларування. Третє — посилення гарантій діяльності директора НАБУ — тут чекаємо від Міністерства юстиції доопрацювання, і схвалення Антикорупційної стратегії. Це важливі перші швидкі кроки, які потрібно нам усім дуже швидко зробити”, — підсумував Президент.

Нагадаємо, робоча група узгодила рішення щодо того, що за недостовірне декларування або не подання декларації не має бути покарання у вигляді позбавлення волі.