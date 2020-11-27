Робоча група по КСУ вирішила, що за брехню в деклараціях не має бути позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Робоча група узгодила рішення щодо того, що за недостовірне декларування або не подання декларації не має бути покарання у вигляді позбавлення волі. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи ВР з врегулювання конституційної кризи Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
“Також робоча група вела дуже довгу дискусію щодо того, чи потрібне позбавлення волі за ці кримінальні правопорушення (брехня або не подання декларації — ред.). Власне, підняли статистику, і вона виглядає таким чином, що протягом років, коли діяла ця стаття, було понад 1 тис. судових рішень щодо таких осіб, з яких у понад 90% судових рішень особа звільнялась від кримінальної відповідальності”, — сказав Монастирський.
Також з його слів, з тих, що залишались — порядка 70 осіб, по яким основним покаранням були громадські роботи. І лише один випадок за всю історію, в 2017 році, коли був вирок про позбавлення волі особи.
“Саме тому було прийнято рішення, воно було складним і компромісним, не всі його підтримують в парламенті, але це те що також може пройти голосування, про те що за ці порушення не буде позбавлення волі. Буде передбачено штраф, громадські роботи як основний вид, і також позбавлення права займати певні посади”, — зазначив голова робочої групи.
Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.
За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п’ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.
Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ, до 1 грудня.