Робоча група по КСУ вирішила, що за брехню в деклараціях не має бути позбавлення волі

“Також робоча група вела дуже довгу дискусію щодо того, чи потрібне позбавлення волі за ці кримінальні правопорушення (брехня або не подання декларації — ред.). Власне, підняли статистику, і вона виглядає таким чином, що протягом років, коли діяла ця стаття, було понад 1 тис. судових рішень щодо таких осіб, з яких у понад 90% судових рішень особа звільнялась від кримінальної відповідальності”, — сказав Монастирський.

Також з його слів, з тих, що залишались — порядка 70 осіб, по яким основним покаранням були громадські роботи. І лише один випадок за всю історію, в 2017 році, коли був вирок про позбавлення волі особи.

“Саме тому було прийнято рішення, воно було складним і компромісним, не всі його підтримують в парламенті, але це те що також може пройти голосування, про те що за ці порушення не буде позбавлення волі. Буде передбачено штраф, громадські роботи як основний вид, і також позбавлення права займати певні посади”, — зазначив голова робочої групи.

Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.

За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п’ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.

Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ, до 1 грудня.