Робоча група щодо КСУ провела перше засідання: нардеп розповіла, чи був консенсус між учасниками

“Уже було наше засідання. Ми домовилися завтра продовжити вже друге засідання. Будемо запрошувати тих осіб, які мають безпосередній стосунок по тих питаннях, які ми плануємо врегульовувати. Завтра о 9:00 продовжуємо”, - сказала Совгиря.

За її словами, сьогодні не вирішувалися гострі питання, засідання було більш організаційним.

Відповідаючи на запитання, чи був між учасниками робочої групи консенсус, чи були якісь різні думки, Совгиря відповіла: “З того, що було сьогодні, то ми дійшли згоди”.

Також вона додала, що дедлайн залишається незмінним, робоча група повинна напрацювати законопроекти до 1 грудня.

“Якщо раніше, то звичайно раніше (буде засідання ВР – ред.). Але часу не так багато, я сумніваюся, що буде раніше”, - сказала Совгиря.

Нагадаємо, як повідомила Совгиря раніше, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ.

Раніше, 27 жовтня, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Утім, у Раді ці ініціативи досі так і не розглянули. Натомість зібрали робочу групу, яка має зайнятися підготовкою законопроектів щодо вирішення питання навколо КСУ.