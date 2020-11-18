Робоча група щодо КСУ почне працювати завтра: нардеп розповіла, як організують роботу

“Робоча група завтра почне свою роботу, зараз організаційні питання вирішуємо. У нас там є розбивка на три частини по суті: це повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ. І от ми відповідно розіб’ємось, умовно, на три підгрупи, і кожен запропонує свою частину, потім їх зведемо. У нас стоїть завдання до 1 грудня. Якщо будемо інтенсивно працювати, то, думаю, встигнемо”, - сказала Совгиря.

Також вона додала, що законопроекти вже попередньо напрацьовані. Наразі стоїть питання узгодити їх між представниками всіх фракцій, щоб при голосуванні був консенсус.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламент створити робочу групу, яка буде напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Водночас, він констатував "блокування і гальмування" цього процесу з боку, зокрема, певних політичних сил.

Як повідомила УНН заступниця комітету з питань антикорупційної політики, нардеп Галина Янченко, у ВР спершу планують ухвалити законопроект спікера Дмитра Разумкова про е-декларації, як швидку реакцію на події з Конституційним Судом. Потім робоча група напрацьовуватиме інші документи для гармонізації антикорупційного законодавства.

Проте, ВР досі не розглянула жоден законопроект щодо вирішення питання з КСУ. За словами заступниці голови комітету з питань антикорупційної політики Олени Мошенець, ВР розглядатиме законопроекти щодо вирішення питання з Конституційним Судом з наступного пленарного тижня, тобто у грудні.

Улагодити таким чином хочуть ситуацію, яка виникла після 27 жовтня, коли Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.