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Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу

Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу

Киев  •  УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Рабочая группа в Верховной Раде относительно решения вопроса с Конституционным Судом завтра, 19 ноября, начнет свою работу. До 1 декабря надо согласовать между фракциями три законопроекта. Об этом в комментарии УНН рассказала представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя правового комитета Ольга Совгиря.

"Рабочая группа завтра начнет свою работу, сейчас организационные вопросы решаем. У нас там есть разбивка на три части по существу: это возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ. И вот мы в соответствии с этим разобьемся, условно, на три подгруппы, и каждый предложит свою часть, затем их сведем. У нас стоит задача до 1 декабря. Если будем интенсивно работать, то, думаю, успеем", - сказала Совгиря.

Также она добавила, что законопроекты уже предварительно наработаны. Сейчас стоит вопрос согласовать их между представителями всех фракций, чтобы при голосовании был консенсус.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламент создать рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательные инициативы по урегулированию ситуации с Конституционным Судом. Вместе с тем он констатировал "блокировку и торможение" этого процесса со стороны, в частности, определенных политических сил.

Как сообщила УНН заместитель комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп Галина Янченко, в ВР сначала планируют принять законопроект спикера Дмитрия Разумкова об э-декларировании, как быструю реакцию на события с Конституционным Судом. Затем рабочая группа будет нарабатывать другие документы для гармонизации антикоррупционного законодательства.

Однако, ВР до сих пор не рассмотрела ни одного законопроекта относительно решения вопроса с КСУ. По словам заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец, ВР рассмотрит законопроекты по решению вопроса с Конституционным Судом со следующей пленарной недели, то есть в декабре.

Уладить таким образом хотят ситуацию, которая возникла после 27 октября, когда Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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