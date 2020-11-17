Рада у грудні почне розгляд законопроектів щодо КСУ - нардеп

Відповідаючи на запитання, коли у ВР почнуть розглядати так званий законопроект Разумкова та інші законопроекти щодо КСУ, нардеп відповіла: “Скоріше за все, на наступному пленарному тижні. Робоча група опрацює всі законопроекти з тематики КСУ і запропонує погоджену позицію всіх фракцій”.

Додамо, що відповідно до порядку денного, розміщеного на сайті ВР, наступне пленарне засідання Ради відбудеться у вівторок, 1 грудня.

Нагадаємо, що раніше УНН повідомили у “Слузі народу”, що ВР сьогодні, 17 листопада, планує розглянути законопроект спікера ВР Дмитра Разумкова, а потім вже робоча група буде напрацьовувати інші законопроекти.

У сьогоднішньому порядку денному парламенту, утім, немає жодного законопроекту, який стосується вирішення питання з Конституційним Судом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.