Нардеп: спершу ВР ухвалить законопроект Разумкова щодо КСУ, а потім напрацьовуватиме інші

“Я думаю, найближчим часом, все ж таки, розглянуть так званий законопроект Разумкова. Його приймуть як максимально швидку оперативну міру реагування. Відповідно до законопроекту Разумкова, ВР дає доручення Кабміну протягом 2 місяців розробити пропозиції до законодавства, щоб вони повністю відповідали Конституції…Але, паралельно із тим, ще буде працювати і ця робоча група. Такий поки що план”, - додала Янченко.

Відтак, спершу ВР ухвалить законопроект Разумкова щодо е-декларування, а потім робоча група буде ширше працювати над законопроектами, які зможуть гармонізувати антикорупційне законодавство.

“Я думаю, що, швидше за все, законопроект Разумкова буде розглянутий завтра”, - сказала Янченко.

За її словами, робочу групу створили виключно для того, щоб врегулювати питання відновлення законодавства через рішення КСУ.

“Відповідно, щоб цю дірку залатати, треба прийняти зміни в закони, за які відповідає правовий комітет, правоохоронний і антикорупційний. Тому зараз створили робочу групу, яка складається з голів цих комітетів. А також по одному представнику з кожної депутатської фракції та групи. Додатково ми запропонували включити в неї представницю ВР в КСУ”, - додала Янченко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламент створити робочу групу, яка буде напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Водночас, він констатував "блокування і гальмування" цього процесу з боку, зокрема, певних політичних сил.