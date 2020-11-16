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Питання КСУ зависло у Раді: Разумков вже пропонує робочу групу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламент створити робочу групу, яка буде напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Водночас, він констатував "блокування і гальмування" цього процесу з боку, зокрема, певних політичних сил. Про це Разумков заявив під час свого відео-включення на засіданні Погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.

“Ви всі пам’ятаєте, що законопроект 4304 був розроблений і підтриманий майже всіма політичними силами і фракціями у ВРУ… Я думаю, що навіть сьогодні цей законопроект залишається актуальним. Але на сьогодні ми з вами бачимо деяке блокування і гальмування цього процесу з боку тих чи інших політичних сил груп та інших суб’єктів. Але я впевнений, що сьогодні паралельно з цим процесом ми повинні переходити і до іншого етапу – створити робочу групу, яка б безпосередньо вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які ми з вами планували”, - сказав Разумков.

Він заявив, що не впевнений, що парламент зможе надати 100% підтримки одному з законів щодо КСУ, але парламент повинен об’єднатися для вирішення цього питання.

Нагадаємо, за інформацією нардепа, 16 листопада вранці відбулася нарада голів парламентський фракцій, на якій вони затвердили порядок денний на завтра, 17 листопада. Рада планує розглянути постанови про попередження про карантин за тиждень і про скасування карантину вихідного дня.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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