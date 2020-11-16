Вопрос КСУ завис в Раде: Разумков уже предлагает рабочую группу

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламент создать рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательные инициативы по урегулированию ситуации с Конституционным Судом. Вместе с тем он констатировал "блокировку и торможение" этого процесса со стороны, в частности, определенных политических сил. Об этом Разумков заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.