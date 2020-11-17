ВР сьогодні розгляне скасування "карантину вихідного дня", питання КСУ не в порядку денному
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, нардепи планують визначитися щодо проекту постанови про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування громадян про введення карантину.
Парламентарі ще на початку засідання планують заслухати інформацію уряду щодо причин введення "карантину вихідного дня” та щодо використання коштів держбюджету, які були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.
Окрім того, парламентарі планують повторно розглянути законопроект про відміну введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОПів, а також законопроект про соціальний захист населення в період карантину та президентський законопроект про “інвестнянь”.
Також передбачається розгляд проекту постанови про звернення до уряду налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною мережею української залізниці.
Додамо, що у порядку денному немає жодного законопроекту про врегулювання ситуації з КСУ.
Раніше у “Слузі народу” повідомили, що сьогодні ВР може розглянути законопроект спікера Дмитра Разумкова про е-декларування.
Як повідомили у ВР, робоча група в парламенті має розробити три законопроекти щодо виходу з конституційної кризи.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.