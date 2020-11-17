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ВР сегодня рассмотрит отмену "карантина выходного дня", вопрос КСУ не в повестке дня

ВР сегодня рассмотрит отмену "карантина выходного дня", вопрос КСУ не в повестке дня

Киев  •  УНН

 • 19827 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, нардепы планируют определиться относительно проекта постановления об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании граждан о введении карантина.

Парламентарии еще в начале заседания планируют заслушать информацию правительства о причинах введения "карантина выходного дня" и об использовании средств госбюджета, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, парламентарии планируют повторно рассмотреть законопроект об отмене введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФЛП, а также законопроект о социальной защите населения в период карантина и президентский законопроект об "инвестнянях".

Также предполагается рассмотрение проекта постановления об обращении к правительству относительно налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.

Добавим, что в повестке дня нет ни одного законопроекта об урегулировании ситуации с КСУ.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что сегодня ВР может рассмотреть законопроект спикера Дмитрия Разумкова об э-декларировании.

Как сообщили в ВР, рабочая группа в парламенте должна разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

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