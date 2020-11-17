У ВР планують розробити три законопроекти щодо виходу з конституційної кризи

“Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, який би стосувався як повернення до електронного декларування, так само і кримінальної відповідальності, і так само самої реконструкції, або що стосується Конституційного суду як інституції. Тому, виходячи з того, що така ситуація, яка є зараз в парламенті, ми насправді оптимізму не втрачаємо. Ми проговорили з керівництвом усіх фракцій і груп і створили робочу групу, куди увійшли представники всіх фракцій і політичних груп, і керівники трьох комітетів. І на базі Антикорупційного комітету якраз хочемо напрацювати три базові законопроекти, які будуть стосуватися як повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне електронне декларування і третє — зміни, які стосуються всієї системи діяльності Конституційного суду, якщо вони потрібні”, — розповіла вона.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк в коментарі УНН повідомив, що Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати жоден із законопроектів щодо виходу із кризи навколо Конституційного суду.