"Слуги" проти: ВР на тижні не розгляне жоден законопроект про вихід із конституційної кризи

На запитання, чи дійсно Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати жоден із законопроектів щодо виходу із кризи навколо Конституційного суду, Железняк відповів: “Не буде. Слуги проти”.

Так, в оприлюдненому сьогодні порядку денному немає жодного з законів, які б стосувалися вирішення кризи із скасуванням незаконного збагачення та ситуації з КСУ загалом.

Додамо, що за словами в.о. голови ВР Олени Кондратюк, парламент у вівторок проведе день у сесійній залі, а з середи по п’ятницю нардепи працюватимуть у комітетах.

Нагадаємо, фракція “Слуга народу” готова попросити Президента України Володимира Зеленського про ініціювання позачергового засідання ВР для розгляду законопроектів щодо КСУ.