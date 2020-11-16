“Слуги народу” звернуться до Зеленського із проханням ініціювати позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Фракція "Слуга народу" готова попросити Президента України Володимира Зеленського про ініціювання позачергового засідання ВР для розгляду законопроектів щодо КСУ. Про це на Погоджувальній раді заявив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Щодо законопроектів щодо КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось із них дійти, то формат робочої групи теж можливий. Але треба розуміти, що час спливає, а вирішувати питання повернення декларування теж треба. Можливо при підготовці і активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання ініційоване, наприклад, Президентом. Ми до нього звернемося, як навесні це робили. Наприклад одне засідання тільки щодо цих законопроектів, тоді його можна швидко провести", - сказав Корнієнко.
Додамо, що за словами в.о. голови ВРУ Олени Кондратюк, парламент у вівторок проведе день у сесійній залі, а з середи по п’ятницю нардепи працюватимуть у комітетах.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламент створити робочу групу, яка буде напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Водночас, він констатував "блокування і гальмування" цього процесу з боку, зокрема, певних політичних сил.