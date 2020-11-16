“Слуги народу” звернуться до Зеленського із проханням ініціювати позачергове засідання ВР

"Щодо законопроектів щодо КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось із них дійти, то формат робочої групи теж можливий. Але треба розуміти, що час спливає, а вирішувати питання повернення декларування теж треба. Можливо при підготовці і активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання ініційоване, наприклад, Президентом. Ми до нього звернемося, як навесні це робили. Наприклад одне засідання тільки щодо цих законопроектів, тоді його можна швидко провести", - сказав Корнієнко.

Додамо, що за словами в.о. голови ВРУ Олени Кондратюк, парламент у вівторок проведе день у сесійній залі, а з середи по п’ятницю нардепи працюватимуть у комітетах.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламент створити робочу групу, яка буде напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо врегулювання ситуації з Конституційним Судом. Водночас, він констатував "блокування і гальмування" цього процесу з боку, зокрема, певних політичних сил.