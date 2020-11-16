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"Слуги народа" обратятся к Зеленскому с просьбой инициировать внеочередное заседание ВР

"Слуги народа" обратятся к Зеленскому с просьбой инициировать внеочередное заседание ВР

Киев  •  УНН

 • 27927 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" готова попросить Президента Украины Владимира Зеленского об инициировании внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов по КСУ. Об этом на согласительном совете заявил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"О законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем к каким-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен. Но надо понимать, что время идет, а решать вопрос возврата декларирования тоже надо. Возможно при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание инициированное, например, президентом. Мы к нему обратимся, как весной это делали. Например одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - сказал Корниенко.

Добавим, что по словам и.о. главы ВРУ Елены Кондратюк, парламент во вторник проведет день в сессионном зале, а со среды по пятницу нардепы будут работать в комитетах.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламент создать рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательные инициативы по урегулированию ситуации с Конституционным Судом. Вместе с тем он констатировал "блокирование и торможение" этого процесса со стороны, в частности, определенных политических сил.

Украинские Национальные Новости

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