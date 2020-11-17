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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 29423 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 53609 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113912 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91672 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98987 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102887 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101536 просмотра

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В ВР планируют разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса

В ВР планируют разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса

Киев  •  УНН

 • 12004 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Рабочая группа в парламенте должна разработать три законопроекта по выходу из конституционного кризиса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сообщает УНН.

“Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так же и уголовной ответственности, а так же самой реконструкции, которая как-либо касается Конституционного суда как института. Поэтому, исходя из того, что такая ситуация, которая есть сейчас в парламенте, мы на самом деле оптимизма не теряем. Мы проговорили с руководством всех фракций и групп и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций и политических групп, и руководители трех комитетов. И на базе Антикоррупционного комитета как раз хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться как возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье — изменения, касающиеся всей системы деятельности Конституционного суда, если они нужны”, — рассказала она.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк УНН сообщил, что Верховная Рада на этой пленарной неделе не станет рассматривать ни один из законопроектов по выходу из кризиса вокруг Конституционного суда.

Напомним, фракция “Слуга народа” готова попросить Президента Украины Владимира Зеленского об инициировании внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов по КСУ.

Украинские Национальные Новости

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