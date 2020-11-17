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Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп

Рада в декабре начнет рассмотрение законопроектов по КСУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 18172 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроекты относительно решения вопроса с Конституционным Судом со следующей пленарной недели, то есть в декабре. Об этом рассказала УНН заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Отвечая на вопрос, когда в ВР начнут рассматривать так называемый законопроект Разумкова и другие законопроекты относительно КСУ, нардеп ответила: "Скорее всего, на следующей пленарной неделе. Рабочая группа проработает все законопроекты по тематике КСУ и предложит согласованную позицию всех фракций".

Добавим, что согласно повестке дня, размещенной на сайте ВР, следующее пленарное заседание Рады состоится во вторник, 1 декабря.

Напомним, что ранее УНН сообщили в "Слуге народа", что ВР сегодня, 17 ноября, планирует рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, а потом уже рабочая группа будет нарабатывать другие законопроекты.

В сегодняшней повестке дня парламента, впрочем, нет ни одного законопроекта, касающегося решения вопроса с Конституционным Судом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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