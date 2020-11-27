Рабочая группа по КСУ решил, что за ложь в декларациях не должно быть лишение свободы

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Рабочая группа согласовала решение о том, что за недостоверное декларирование или не представление декларации не должно быть наказание в виде лишения свободы. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.