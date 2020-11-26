Конституційна криза: робоча група щодо КСУ провела вже п'ять засідань

Він зауважив, що досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, "яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду".

"Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації", - зазначив Разумков.

Голова ВР висловив впевненість, що "парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права".

Нагадаємо, робоча група ВР щодо КСУ провела тематичні зустрічі з представниками НАЗК, НАБУ та правоохоронними органами. Відзначають позитивну динаміку напрацювань.

27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі питання у парламенті не розглядали, зібрали робочу групу для його опрацювання.