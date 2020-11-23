У робочій групі щодо КСУ заявили про позитивну динаміку напрацювань: провели низку зустрічей

У робочій групі щодо КСУ заявили про позитивну динаміку напрацювань: провели низку зустрічей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Робоча група ВР щодо Конституційного суду провела тематичні зустрічі з представниками НАЗК, НАБУ та правоохоронними органами. Відзначають позитивну динаміку напрацювань. Про це в коментарі УНН розповів член робочої групи, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.
“На даний момент вже відбулося кілька тематичних зустрічей. На зустрічах були присутні представники НАЗК, НАБУ, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, Вищого Верховного Суду. В принципі, вони давали своє бачення вирішення ситуації. Зараз ми на етапі, фактично, обрання оптимальних рішень. Динаміка позитивна, є розуміння оптимально виходити на консенсусні варіанти, щоб їх приймати за основу і в цілому”, — сказав Юрчишин.
За його словами, це точно буде три законопроекти: зміни до Кодексів стосовно декларацій, зміни до закону “Про запобігання корупції” та можливо ЗУ “Про статус суддів”, зміни до ЗУ “Про КСУ”.
Відповідаючи на питання, чи встигають напрацювати документи до 1 грудня, він відповів: “Мусимо, інших варіантів немає. Якщо не встигнемо до 1 грудня, то переноситься розгляд на середину грудня. А там будь-який Дубінський може заблокувати своєю постановою і відкинути нас в новий рік”.
Нагадаємо, 19 листопада, відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом. Учасники дійшли згоди щодо організаційних питань.
Як повідомляв УНН раніше, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ.