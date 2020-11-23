У робочій групі щодо КСУ заявили про позитивну динаміку напрацювань: провели низку зустрічей

“На даний момент вже відбулося кілька тематичних зустрічей. На зустрічах були присутні представники НАЗК, НАБУ, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, Вищого Верховного Суду. В принципі, вони давали своє бачення вирішення ситуації. Зараз ми на етапі, фактично, обрання оптимальних рішень. Динаміка позитивна, є розуміння оптимально виходити на консенсусні варіанти, щоб їх приймати за основу і в цілому”, — сказав Юрчишин.

За його словами, це точно буде три законопроекти: зміни до Кодексів стосовно декларацій, зміни до закону “Про запобігання корупції” та можливо ЗУ “Про статус суддів”, зміни до ЗУ “Про КСУ”.

Відповідаючи на питання, чи встигають напрацювати документи до 1 грудня, він відповів: “Мусимо, інших варіантів немає. Якщо не встигнемо до 1 грудня, то переноситься розгляд на середину грудня. А там будь-який Дубінський може заблокувати своєю постановою і відкинути нас в новий рік”.

Нагадаємо, 19 листопада, відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом. Учасники дійшли згоди щодо організаційних питань.

Як повідомляв УНН раніше, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ.