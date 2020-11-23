В рабочей группе по КСУ заявили о положительной динамике наработок: провели ряд встреч

"На данный момент уже состоялось несколько тематических встреч. На встречах присутствовали представители НАПК, НАБУ, Офиса Генпрокурора, Нацполиции, Высшего Верховного Суда. В принципе, они давали свое видение решения ситуации. Сейчас мы на этапе фактически избрания оптимальных решений. Динамика положительная, есть понимание оптимально выходить на консенсусные варианты, чтобы их принимать за основу и в целом", - сказал Юрчишин.

По его словам, это точно будет три законопроекта: изменения в кодексы относительно деклараций, изменения в закон "О предотвращении коррупции" и возможно ЗУ "О статусе судей", изменения в ЗУ "О КСУ".

Отвечая на вопрос, успевают ли наработать документы до 1 декабря, он ответил: "Мы должны, других вариантов нет. Если не успеем до 1 декабря, то переносится рассмотрение на середину декабря. А там любой Дубинский может заблокировать своим постановлением и отбросить нас в новый год".

Напомним, 19 ноября, состоялось первое заседание рабочей группы в Верховной Раде по наработке законопроектов для решения вопроса с Конституционным Судом. Участники пришли к согласию относительно организационных вопросов.

Как сообщал УНН ранее, рабочая группа должна наработать три законопроекта: возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.