Конституционный кризис: Разумков анонсировал рассмотрение законопроекта о э-декларировании уже на этой неделе

"Вопрос, который я хотел бы сегодня обсудить - это те вызовы, которые будут стоять перед ВР на этой неделе. Их, к сожалению, или к счастью, много. Прежде всего - это и законопроекты, которыми занимается и ВР, и Офис Президента - вопросы, связанные с выходом из конституционного кризиса, с возвращением норм э-декларирования в нормальное состояние, ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование", - сказал Разумков.

Он напомнил, что после резонансного решения КСУ была создана рабочая группа, которая работала 2 недели, и сейчас уже есть наработанный ею законопроект.

Кроме того, Разумков напомнил, что в конце прошлой недели Президентом Владимиром Зеленским был внесен законопроект о восстановлении статьи 366 прим. 1.

"Законопроект рабочей группы уже открыт для подписания. Там будет очередность - сначала подписывается рабочая группа, после этого подписываются представители всех фракций и групп, и далее, по желанию, народные депутаты присоединяются к подписанию. А дальше, на базе этих двух законопроектов, мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, отражены как в президентском законопроекте, так и в том, который был наработан рабочей группой. Если все будет хорошо, если мы быстро сможем достичь консенсуса, то уже на этой неделе, по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем этот вопрос рассмотреть в стенах Рады и быстро выйти на результат", - сказал глава ВР.

Напомним, на прошлой неделе при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, он призвал ВР как можно скорее принять законопроекты по решению антикоррупционного кризиса в стране из-за решения КСУ.