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В Раду внесли законопроект рабочей группы по КСУ о лжи в декларациях

В Раду внесли законопроект рабочей группы по КСУ о лжи в декларациях

Киев  •  УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за неподачу декларации, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Так, проект закона был получен 30 ноября.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Примечание к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации, отмечают нардепы.

Кроме того, проектом Закона предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1 и дополнить УК Украины новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей ответственность за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украина "О предупреждении коррупции", если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или на сумму свыше 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также УК Украины дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В законопроекте предлагается отказаться от такого вида наказания как лишение свободы на определенный срок.

Напомним, накануне глава ВР Дмитрий Разумков сообщил, что нардепы до конца недели могут рассмотреть консолидированный законопроект по восстановлению норм е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

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