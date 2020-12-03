Раде рекомендовали "компромиссный" законопроект с ограничением свободы за ложь в декларациях

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в четверг, 3 декабря, принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом наработанный комитетом законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации. Законопроект предусматривает, в частности, в определенных случаях и наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.