В Білорусь не допускають експертів ООН з прав людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховний комісар ООН Мішель Бачелет настійно рекомендує Мінську налагодити національний діалог, а також співпрацювати з експертами ООН з прав людини і дозволити їм відвідати країну. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“На жаль, технічна група мого офісу в Женеві не отримала дозволу на відвідування Білорусі... Але ми будемо і далі, нехай віддалено, спостерігати за ситуацією”, — пообіцяла Бачелет.

У свою чергу постійний представник Білорусі при ООН в Женеві Юрій Амбразевіч заявив, що ситуація з правами людини в країні не вимагає особливої уваги з боку ООН. Посол звинуватив Верховного комісара ООН у поширенні “непідтверджених відомостей”, які він назвав “фейковими новинами”, з метою “нагнітання істерії” і “чинити тиск на суверенну державу”.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей.

Як повідомляв УНН, в Білорусь не допускають також міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

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