В Беларусь не допускают экспертов ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет настоятельно рекомендует Минску наладить национальный диалог, а также сотрудничать с экспертами ООН по правам человека и разрешить им посетить страну. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“К сожалению, техническая группа моего офиса в Женеве не получила разрешения на посещение Беларуси... Но мы будем и дальше, пусть удаленно, наблюдать за ситуацией”, — пообещала Бачелет.
В свою очередь постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что ситуация с правами человека в стране не требует особого внимания со стороны ООН. Посол обвинил Верховного комиссара ООН в распространении “неподтвержденных сведений”, которые он назвал “фейковыми новостями”, с целью “нагнетания истерии” и “оказать давление на суверенное государство”.
Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей.
Как сообщал УНН, в Беларусь не допускают также международных наблюдателей ОБСЕ.