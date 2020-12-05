В ЄС відреагували на рішення влади Білорусі припинити діалог з прав людини

“Білорусь офіційно нас ні про що не повідомила. Євросоюз веде діалоги з прав людини з більш ніж 40 країнами, включаючи Білорусь. Остання зустріч була в липні 2019 року. У липні цього року мало відбутися чергове засідання, але його перенесли через коронавірус”, — сказав Гілмор.

За його словами, він бачив повідомлення в ЗМІ про те, що влада Білорусі хоче призупинити діалог з ЄС.

“Але це рішення не завадить Євросоюзу говорити про ситуацію з правами людини в цій країні і приймати відповідні заходи. Єдиний наслідок — більше не буде платформи, на якій ми можемо обговорювати ці питання з владою Білорусі безпосередньо. Ми шкодуємо про це”, — прокоментував спецпредставник ЄС.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей.