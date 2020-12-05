В ЕС отреагировали на решение властей Беларуси приостановить диалог по правам человека

“Беларусь официально нас ни о чем не уведомила. Евросоюз ведет диалоги по правам человека с более чем 40 странами, включая Беларусь. Последняя встреча была в июле 2019 года. В июле этого года должно было состояться очередное заседание, но его перенесли из-за коронавируса”, — сказал Гилмор.

По его словам, он видел сообщения в СМИ о том, что власти Беларуси хотят приостановить диалог с ЕС.

“Но это решение не помешает Евросоюзу говорить о ситуации с правами человека в этой стране и принимать соответствующие меры. Единственное последствие — больше не будет платформы, на которой мы можем обсуждать эти вопросы с властями Беларуси напрямую. Мы сожалеем об этом”, — прокомментировал спецпредставитель ЕС.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей.