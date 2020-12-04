Зеленський про відсутність позбавлення волі за брехню в деклараціях: це поки що

“Якби не старався нашкодити Україні Конституційний Суд, було відновлено кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях, сьогодні. Важливо, що встигли до настання 21 року. Тож, ті, хто збрехав цьогоріч, не уникнуть відповідальності. Добре, що об'єднано, конструктивно, що це підтримали всі міжнародні партнери. Шкода, що поки відповідальність не така жорстка, як хотілося, але радує, що “поки що”, - зазначив Президент.

Нагадаємо, що народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

Додамо, що голова НАЗК закликав Зеленського ветувати "компромісний" законопроект про брехню у декларація.