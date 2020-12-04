Зеленский об отсутствии лишения свободы за ложь в декларациях: это пока

"Как бы не старался навредить Украине Конституционный Суд, было восстановлено уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях, сегодня. Важно, что успели до наступления 21 года. Поэтому, те, кто солгал в этом году, не смогут избежать ответственности. Хорошо, что объединенно, конструктивно, что это поддержали все международные партнеры. Жаль, что пока ответственность не такая жесткая, как хотелось, но радует, что "пока", - отметил Президент.

Напомним, что народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

Добавим, что глава НАПК призвал Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект о лжи в декларации.