Законопроект про брехню у деклараціях підпишуть і передадуть Президенту наступного тижня - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації буде підписаний і переданий Президенту України Володимиру Зеленському наступного тижня. Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що на початку наступного тижня він (законопроект – ред.) буде підписаний та переданий Президенту. Я сподіваюсь що незабаром він буде опублікований і вступить у силу", - заявив він.
Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.