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Законопроект про брехню у деклараціях підпишуть і передадуть Президенту наступного тижня - Разумков

Київ • УНН

 • 20615 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації буде підписаний і переданий Президенту України Володимиру Зеленському наступного тижня. Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що на початку наступного тижня він (законопроект – ред.) буде підписаний та переданий Президенту. Я сподіваюсь що незабаром він буде опублікований і вступить у силу", - заявив він.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.

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