Законопроект про брехню у деклараціях підпишуть і передадуть Президенту наступного тижня - Разумков

"Я думаю, що на початку наступного тижня він (законопроект – ред.) буде підписаний та переданий Президенту. Я сподіваюсь що незабаром він буде опублікований і вступить у силу", - заявив він.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.