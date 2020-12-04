Законопроект о лжи в декларациях будет подписан и передан Президенту на следующей неделе - Разумков

"Я думаю, что в начале следующей недели он (законопроект - ред.) будет подписан и передан Президенту. Я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу", - заявил он.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничения свободы до 2 лет за нарушение.