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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 39017 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72230 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85501 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111769 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113753 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Законопроект о лжи в декларациях будет подписан и передан Президенту на следующей неделе - Разумков

Законопроект о лжи в декларациях будет подписан и передан Президенту на следующей неделе - Разумков

Киев  •  УНН

 • 20610 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации будет подписан и передан Президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующей неделе. Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что в начале следующей недели он (законопроект - ред.) будет подписан и передан Президенту. Я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу", - заявил он.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничения свободы до 2 лет за нарушение.

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