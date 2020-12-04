ОБСЄ зафіксувала ще понад 340 порушень режиму “тиші” на Донбасі

“Вісімнадцятий тиждень поспіль, відколи 27 липня набрали чинності додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, безпекова ситуація залишалася відносно спокійною. У період із 16 до 29 листопада СММ зафіксувала 341 порушення режиму припинення вогню супроти 468 за попередній двотижневий період”, - сказано в звіті.

Повідомляється також, що місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох пілотних ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них, не зафіксувавши жодного порушення режиму припинення вогню в межах цих ділянок.

“Тим часом в одному випадку в межах ділянки розведення в районі Петрівського безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ зафіксували людей на колишніх позиціях військового типу, що належать збройним формуванням, і біля них”, - зазначили спостерігачі.

Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли з артилерійської та снайперської зброї та мінометів, один український військовий отримав поранення через обстріл снайпера.