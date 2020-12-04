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ОБСЕ зафиксировала еще более 340 нарушений режима "тишины" на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала еще более 340 нарушений режима "тишины" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13508 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение менее чем двух недель наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 341 нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 30 ноября, передает УНН.

"Восемнадцатую неделю подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью оставалась относительно спокойной. В период с 16 по 29 ноября СММ зафиксировала 341 нарушение режима прекращения огня против 468 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в отчете.

Сообщается также, что миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации по безопасности на трех пилотных участках разведения сил и средств, а также вокруг них, не зафиксировав ни одного нарушения режима прекращения огня в пределах этих участков.

"Между тем в одном случае в пределах участка разведения в районе Петровского беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ зафиксировали людей на прежних позициях военного типа, принадлежащих вооруженным формированиям, и возле них", - отметили наблюдатели.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела из артиллерийской и снайперского оружия и минометов, один украинский военный получил ранения в результате обстрела снайпера.

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