ООС: українські позиції тричі обстріляли, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли з артилерійської та снайперської зброї та мінометів, один український військовий отримав поранення через обстріл снайпера. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Станом на 12 годину поточної доби, в ранковий час, російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Крім того, близько 11 години, противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського. На жаль, в результаті ворожого снайперського вогню, один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надається вся необхідна медична допомога”, - розповів Шаравара.
Також капітан зазначив, що про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, що протягом вчорашнього дня, 3 грудня, зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українських військових обстрілювали з мінометів та артилерії.