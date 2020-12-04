ООС: українські позиції тричі обстріляли, є поранений

“Станом на 12 годину поточної доби, в ранковий час, російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Крім того, близько 11 години, противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського. На жаль, в результаті ворожого снайперського вогню, один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надається вся необхідна медична допомога”, - розповів Шаравара.

Також капітан зазначив, що про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що протягом вчорашнього дня, 3 грудня, зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українських військових обстрілювали з мінометів та артилерії.