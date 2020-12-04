На Донбасі українських військових обстрілювали з мінометів та артилерії

“Поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ. Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного — з підствольного гранатомета”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілів бойових втрат і поранень серед українських військових не було, вогонь у відповідь вони не відкривали.

“Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 27 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали”, — повідомили в ООС.

Додається, що про порушенні режиму “тиші” та застосування бойовиками заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв УНН, напередодні голова ОБСЄ, прем’єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама привітав “безпрецедентно низький рівень порушень режиму припинення вогню” на Донбасі.