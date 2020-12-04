На Донбассе украинских военных обстреливали из минометов и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинских военных обстреливали из минометов и артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
“Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск. Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного — из подствольного гранатомета”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обстрелов боевых потерь и ранений среди украинских военных не было, огонь они в ответ не раскрывали.
“С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 27 июля 2020 года, и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали”, — сообщили в ООС.
Добавляется, что о нарушении режима “тишины” и применении боевиками запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Как сообщал УНН, накануне председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама приветствовал “беспрецедентно низкий уровень нарушений режима прекращения огня” на Донбассе.