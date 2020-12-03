Голова ОБСЄ привітав низький рівень порушень режиму “тиші” на Донбасі

Привертаючи увагу до кризи в Україні, голова ОБСЄ привітав “безпрецедентний низький рівень порушень режиму припинення вогню на місцях”, але засмутився з приводу гуманітарної ситуації та постійних перешкод роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він також закликав до більш практичного підходу в дискусіях у Тристоронній контактній групі за посередництва ОБСЄ.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ заявив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу.

Як повідомляв УНН, під час засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні.