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Голова ОБСЄ привітав низький рівень порушень режиму “тиші” на Донбасі

Голова ОБСЄ привітав низький рівень порушень режиму “тиші” на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В ОБСЄ вітають “безпрецедентно низький рівень порушень режиму припинення вогню” на Донбасі. Про це під час засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ заявив голова ОБСЄ, прем’єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама, передає УНН.

Привертаючи увагу до кризи в Україні, голова ОБСЄ привітав “безпрецедентний низький рівень порушень режиму припинення вогню на місцях”, але засмутився з приводу гуманітарної ситуації та постійних перешкод роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він також закликав до більш практичного підходу в дискусіях у Тристоронній контактній групі за посередництва ОБСЄ.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ заявив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу. 

Як повідомляв УНН, під час засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні.

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