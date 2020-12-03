Кулеба закликав Кремль розпочати переговори про виведення російських військ із Донбасу та Криму

"З жалем констатую, що це сьоме засідання ради міністрів ОБСЄ, на якому Україна і співтовариство ОБСЄ зосереджують увагу на викликах триваючої агресії Росії проти України для всього регіону ОБСЄ", - заявив міністр.

Він наголосив на необхідності чинити тиск на Росію з боку міжнародного співтовариства, щоб змусити її змінити свою поведінку.

Кулеба також подякував 43-м державам-учасницям, які приєдналися до України в ухваленні рішення міністрів про постійний моніторинг ОБСЄ територій, прилеглих до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

"Встановлення такого моніторингу, точне місце розташування "мінського протоколу" з Росією, який також підписала Росія, могло б стати ще однією практичною відповіддю ОБСЄ на триваючий конфлікт. Блокування цього рішення однією країною, Російською Федерацією, ще раз продемонструвало небажання Москви виконувати свої зобов'язання по "мінським угодам", дотримуватися принципів ОБСЄ і поважати кордони в Європі", - підкреслив глава української дипломатії.

Він також наголосив на важливості питання окупації Росією Кримського півострова.

"У наших спільних інтересах відновити безпеку і стабільність у ширшому Азово-Чорноморському регіоні. Резолюція Генеральної асамблеї ООН з цього питання, яка буде прийнята на наступному тижні в Нью-Йорку, спрямована на досягнення цієї мети, і я закликаю держави-учасниці ОБСЄ підтримати її", - зазначив він.

"Дозвольте мені сказати це голосно і ясно: Україна залишається прихильницею мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Протягом 2020 року ми демонстрували результати на практиці, у "нормандському форматі" і у Тристоронній контактній групі. Ми закликаємо Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з Криму і частин Донбасу. Ми хочемо покласти край цьому конфлікту якомога швидше", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНН, напередодні міністр заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН.