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Кулеба: Украина с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО

Кулеба: Украина с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 43068 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который есть в распоряжении УНН.

"Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Арриа Совбеза ООН. Заседание будет бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - сообщил министр.

По его словам, благодаря принципиальной позиции партнеров Украины в СБ ООН, российскую "PR-акцию" даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции как участникам "нормандского формата", за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины", - подчеркнул министр.

Отметим, ранее росЗМИ сообщили, что представители сепаратистов выступят на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее в этом году представители Российской Федерации в ООН попытались организовать видеоконференцию с так называемыми "жителями" Крыма.

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