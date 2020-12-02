Кулеба: Україна з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО

"Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Радбезу ООН. Засідання бойкотуватиме не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі у рамках ТКГ", - повідомив міністр.

З його слів, завдяки принциповій позиції партнерів України у РБ ООН, російську "PR-акцію" навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам "нормандського формату", за міцну солідарну позицію на підтримку України", - наголосив міністр.

Зазначимо, раніше росЗМІ повідомили, що представники сепаратистів виступлять на засіданні Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше цього року представники Російської Федерації в ООН спробували організувати відеоконференцію з так званими "жителями" Криму.