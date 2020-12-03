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Глава МЗС Франції: Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні

Глава МЗС Франції: Париж та Берлін продовжать докладати зусиль для досягнення миру в Україні

Київ • УНН

 • 12603 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Париж і Берлін мають намір продовжувати свої зусилля по врегулюванню кризи в Україні, незважаючи на існуючі труднощі. Про це заявив у четвер глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи на 27-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, пише УНН.

“Що стосується українського питання, у вирішенні якого паризький саміт рік тому відкрив нову динаміку, то Франція і Німеччина продовжують свої зусилля з метою врегулювання українського конфлікту і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, незважаючи на існуючі складнощі”, — сказав він.

Французький міністр закордонних справ вважає рішення української кризи одним з головних завдань для європейського континенту. “Вкрай важливо відповісти на безліч викликів, з якими сьогодні стикається європейська безпека”, — вказав він.

Нагадаємо, що останній саміт нормандського формату пройшов в Парижі 9 грудня 2019 року.

Заява глави МЗС Франції Жана-Ів Ле Дріана:

Глава МЗС Франції також зазначив, що Париж працює в тісному контакті з Москвою і Вашингтоном з метою довгострокового вирішення проблеми Нагірного Карабаху.

“В якості співголови Мінської групи ОБСЄ Франція в контакті з американськими і російськими партнерами бере участь на всіх рівнях в пошуках мирного довгострокового рішення”, — сказав він.

“Ми підтверджуємо разом з (головою МЗС Росії) Сергієм Лавровим і (першим заступником держсекретаря США) Стівеном Бігеном нашу загальну рішучість шукати довгострокове рішення на базі досягнутої 9 листопада угоди про припинення вогню”, — заявив він. “Цей мандат нам довірено країнами ОБСЄ, і ми продовжимо його виконання в рамках нашої організації”, — сказав він.

Глава французького МЗС також висловився за прогрес на інших векторах діяльності ОБСЄ. “Ми хотіли б, щоб ОБСЄ зміцнила свою роль в кожній з областей, в тому числі у військовій і політичній сферах”, — сказав Ле Дріан.

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